Москва, , 08:48 — REGNUM

В Москва в I полугодии 2019 года ввод в эксплуатацию объектов недвижимости увеличился в три раза, сообщили в Стройкомплексе

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

За полгода в столице построено 211 объектов — это восемь станций метро, Дворец гимнастики, пожарное депо, технопарк, медицинский корпус Научного центра колопроктологии, ФОК с бассейном и др.

Общая площадь возведённых в Москве объектов недвижимости превысила 5,3 млн кв. метров, из них 2,1 млн кв. метров — жилье для граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Стройкомплекса, в 2019 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. метров недвижимости.

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