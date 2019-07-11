Сеул, , 08:31 — REGNUM

Объем денежной массы Южной Кореи в национальном определении (денежный агрегат М2) в мае 2019 года вырос на 6,6%, до 2,77 квдрлн вон (~$2,36 трлн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, с учетом сезонных колебаний объем денежной массы составил 2,78 квдрлн вон (~$2,37 трлн), что на 0,4% больше, чем в апреле 2019 года. Известно, что в марте данный показатель увеличился на 0,8%, в апреле — на 0,5%.

Кроме того, сбережения населения увеличились на 9 трлн вон (~$7,68 млрд), сберегательные вклады — на 2,3 трлн вон (~$1,96 млрд), депозиты до востребования — на 1,4 трлн вон (~$1,19 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.