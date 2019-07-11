Курган, , 08:19 — REGNUM

Курганская область предлагает зарубежным партнёрам автотехнику, уникальные медицинские технологии, сельхозпродукцию, санаторный отдых и охотничий туризм. В экспортной перспективе — готовая продукция из древесины. В правительстве региона 10 июля состоялась встреча врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова с торговыми представителями Российской Федерации в Польше, Турции, Казахстане, Сербии, Венгрии и Вьетнаме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Сотрудничество со странами, где вы работаете, можно осуществлять в трёх направлениях. Это — инвестиции этих государств, экспорт нашей продукции, а также импорт и взаимные турпотоки», — определил направления взаимодействия с торговыми представителями Вадим Шумков.

Представитель России в Венгрии Павел Ильин заинтересован в продвижении Центра Илизарова в плане медицинского туризма. Также будет полезен обмен опытом специалистов «КАВЗ» и «Икаруса» в производстве общественного транспорта.

Торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов наметил пункты сотрудничества для курганского ОАО «Синтез», чьи лекарства пользуются спросом за пределами России. Интересно вьетнамской стороне будет аграрное сырьё и продукция животноводства.

Растёт торговый оборот с Казахстаном, чьи нефтяники заинтересованы в курганской технике. По словам торгового представителя РФ в Казахстане Максима Кочеткова, по итогам 2018 года торговый оборот Зауралья и республики увеличился и составил более $30 млн.

«Встреча прошла по итогам посещения торговыми представителями шести стран наших заводов. По отзывам торгпредов, предприятия им показались интересными. Задача — отработать каждый контакт», — прокомментировал Вадим Шумков результаты встречи.