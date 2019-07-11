Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года доходы страховых компаний Казахстана составили 176,7 млрд тенге ($460 млн), что на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 11 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Около 84% приходится на доходы от страховой деятельности. На доходы от инвестиционной деятельности приходится 15,7%. Чистая прибыль страховых компаний сократилась на 2,8%, до 29,9 млрд тенге ($77,8 млн), а общий убыток компаний составил 1,6 млрд тенге ($4,16 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года совокупный объем активов страховых компаний в Казахстане составил 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд), что на 4,8% больше, чем годом ранее.

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