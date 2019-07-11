Киев, , 07:50 — REGNUM

Международный поезд «Киев — Москва» в пять раз прибыльнее, чем пять самых прибыльных поездов, курсирующих внутри Украины вместе взятых, сообщило 10 июля издание Liga.net.

За пять месяцев 2019 года поезд №5/6 «Киев — Москва» принёс «Укрзализныце» 117,7 млн гривен или свыше 292 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Следующими наиболее прибыльными поездами являются «Кривой Рог — Москва», «Днепропетровск — Москва» и «Львов — Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поезда из Киева и Львова в Москву перестанут ходить в течение ближайших двух лет. По его словам, это естественный процесс, поскольку граждане Украины всё меньше ездят в Россию, и российское направление «умирает само по себе».

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