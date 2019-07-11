Сеул, , 07:54 — REGNUM

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американской компании Standard & Poor’s (S&P), занимающейся аналитическими исследованиями финансовых рынков.

Согласно мнению специалистов, темпы роста экономики страны составят 2%, что на 0,4% ниже, чем в раннем прогнозе.

«Торговые споры и вялая мировая экономика продолжат оказывать давление на экономику страны, — сообщили представители компании. — Кроме того, рынок труда ослаб, что может привести к снижению потребления».

Специалисты предполагают, что Банк Кореи может также понизить базовую процентную ставку на 25 п. п.

По мнению представителей Standard & Poor’s, в 2019 году инфляция составит 1,1%, а в 2020 году — 1,5%.

Известно, что Standard & Poor’s также понизили прогноз темпов экономического роста Азиатско-Тихоокеанского региона до 5,1%.