Пермь, , 07:46 — REGNUM

В Пермском крае в рамках фестиваля Агрофест-2019 губернатор предложил создать единую лабораторию для диагностики состояния животных. Базой для нее может послужить лаборатория одного из региональных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Во время агропромышленного фестиваля фермеры одной из проблем развития племенного животноводства назвали ветеринарное сопровождение работы ферм, в частности, острым является вопрос системы выявления лейкоза у крупного рогатого скота.

Директор ООО «Племцентр» Александр Созыкин отметил, что мясная продукция поставляется как внутри России, так и на экспорт, в частности в Казахстан.

«Скота для продажи хватает. Нам сейчас надо перевооружаться, нужны лаборатории для диагностики состояния животных», — сказал он.

Глава региона Максим Решетников согласился со значимостью для развития племенного животноводства наличия сельхозлабораторий.

«Понятно, что потребности у каждой фермы иметь личную лабораторию нет, это будет экономически невыгодно. Поэтому нужно создать общую организацию, которая бы получила необходимые сертификаты и могла обслуживать, например, все скотоводческие фермы Пермского края», — отметил губернатор.

По его словам, в качестве варианта базой для такой единой лаборатории может послужить лаборатория одного из региональных предприятий, чтобы не создавать её с нуля.

Добавим, в Пермском крае 10−11 июля прошел фестиваль Агрофест-2019. Участниками стали прикамские аграрии, сельхозпроизводители из других регионов России, поставщики агропрома, эксперты отрасли, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений. На фестивале представили продукцию более 100 компаний, в том числе высокоэффективную и конкурентоспособную сельхозтехнику организаций Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Кирова, Березников, Нижнего Новгорода.