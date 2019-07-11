Нур-Султан, , 07:42 — REGNUM

Автомобильным и городским электротранспортом в Казахстане по итогам января-мая 2019 года перевезено 9,4 млрд пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 11 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период перевозки пассажиров автобусами сократились на 2,2%, до 7,13 млрд человек, трамваями — выросли на 12,2%, до 12,5 млн человек, такси — выросли на 21,8%, до 2,19 млрд пассажиров.

Доходы транспортных компаний от перевозки пассажиров выросли на 2%, до 42,9 млрд тенге ($111,6 млн). Однако доходы от перевозки пассажиров автобусами сократились на 3,3%, до 37,2 млрд тенге ($97 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года перевозки пассажиров воздушным транспортом в Казахстане составили 2,2 млн человек, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доходы авиакомпаний за отчетный период выросли на 17,8%.

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