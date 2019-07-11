Ханты-Мансийск, , 07:44 — REGNUM

В Югре комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также поселений Нефтеюганского района будет строить ООО «Ресурсосбережение ХМАО». Предприятие 9 июля 2019 года получило положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Ресурсосбережение ХМАО».

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов.

Данный межмуниципальный полигон будет строиться на основании концессионного соглашения между предприятием и правительством ХМАО.

Как ранее сообщали в департаменте промышленности ХМАО, объем инвестиций в полигон составит более 1 млрд рублей, из них 876 млн рублей — это вложения частных инвестиций и 224 млн рублей — окружные инвестиции, предусмотренные на возмещение капитальных затрат концессионера на инвестиционной стадии проекта. Мощность перерабатываемого мусора составит 90 тысяч тонн — это почти 500 тыс. м³ в год. 100% поступающего мусора подлежит обработке с извлечением всех полезных фракций — это металл, пластик, бумага, картон, для использования их в производстве вторичной продукции.

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