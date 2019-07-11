Сеул, , 07:31 — REGNUM

В июле 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать из-за вялого экспорта полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 10 июля экспорт страны составил $13,56 млрд, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с июнем 2019 года среднедневной экспорт увеличился на 32,3%, однако по сравнению с прошлым годом, напротив, сократился на 14%.

Известно, что экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться на протяжении семи месяцев подряд с декабря 2018 года.

Экспорт полупроводников сократился на 25%, судов — на 16,9%, нефтепродуктов — на 3%, однако экспорт легковых автомобилей, напротив, увеличился на 24,2%, бытовой техники — на 54,6%.

Кроме того, экспорт в Китай сократился на 13,2%, в страны Европы — на 10,5%, в страны Ближнего Востока — на 20,3%. С другой стороны, экспорт в США увеличился на 11,2%, во Вьетнам — на 14,5%, в Японию — на 16,1%.

В период с 1 по 10 июля импорт составил $15,5 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее.

Известно, что импорт полупроводников увеличился на 19,5%, автомобилей — на 22,6%. С другой стороны, импорт нефти сократился на 24,4%, газа — на 11,2%, оборудования для производства полупроводников — на 32,5%.