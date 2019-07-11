Москва, 11 июля 2019, 07:23 — REGNUM
Сегодня, 11 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание о достижении национальных целей развития в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития, сообщается на сайте правительства РФ.
Совещание с членами правительства России пройдёт на площадке правительственного комплекса в «Москва-Сити».
Для обсуждения ключевых целей в развитии цифровой экономики приглашены главы Минфина, Минэкономразвития, Минстроя, Росстата и др.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству России и компаниям с госучастием необходимо активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.
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