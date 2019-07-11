Москва, , 07:23 — REGNUM

Сегодня, 11 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание о достижении национальных целей развития в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития, сообщается на сайте правительства РФ.

Совещание с членами правительства России пройдёт на площадке правительственного комплекса в «Москва-Сити».

Для обсуждения ключевых целей в развитии цифровой экономики приглашены главы Минфина, Минэкономразвития, Минстроя, Росстата и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству России и компаниям с госучастием необходимо активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

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