Москва, , 07:12 — REGNUM

Торги по нефти 10 июля закрылись резким ростом. По итогам дня цена на нефть марки Brent подорожала на 3,3%, до 66,57. Росту котировок способствовали заявления Штатов о готовности ввести новые санкции против Ирана, обвал доллара, а также отчета минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Минэнерго США сообщило, что за неделю 29 июня по 5 июля запасы нефти снизились на 9,5 млн баррелей, до 459 млн баррелей (прогноз был 3,567 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, до 229,2 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей, до 130,5 млн баррелей (прогноз был +900 тыс. баррелей.). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,300 млн баррелей в день.

Сегодня, 11 июля, на торгах в Азии доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, котировки на нефть повысились. Баррель Brent подорожал на 1,07%, до $67,27. Важное сопротивление по нефти располагается на уровне $68.

Если на глобальном валютном рынке курс доллара ускорит падение к основным валютам, то у покупателей будет шанс восстановить цену до отметки $70 за баррель концу недели, а на сегодня цель — $68.

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