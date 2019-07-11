Хабаровск, , 07:21 — REGNUM

Прокуратура города Хабаровска вернула деньги первым пяти вкладчикам скандально известного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Прокуроры смогли доказать, что АТБ, выдавая векселя «Финансово-торговой компании» вкладчикам, действовал от своего имени и в своих интересах. Банк держался за деньги вкладчиков до последнего, но суд, в который в интересах людей обратилась прокуратура, расставил всё по своим местам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Летом 2018 года по Дальнему Востоку прокатилась волна митингов обманутых вкладчиков АТБ. Ранее сотрудники АТБ предлагали людям векселя своего партнера — «Финансово-торговой компании» (ФТК) под выгодные проценты. Предлагали далеко не всем, а только тем клиентам, которые могли приобрести векселей на сумму от полумиллиона рублей. О том, что обязательства по заключённым договорам будет нести совсем другая сторона, а не банк, сотрудники АТБ людей не предупреждали. «Особые» условия в договорах прописывались мелким шрифтом, вкладчики не особенно в них вчитывались.

При этом ни один клиент оригинал векселя не видел и на руки не получал. Поскольку параллельно подписывал договор с АТБ о его хранении в банке. Векселя выдавались сроком на 6 месяцев.

Но ровно через полгода векселя утратили всяческую ценность и превратились в макулатуру, а вместе с ними и деньги вкладчиков.

В офисах АТБ разгневанным вкладчикам объясняли, что денег — нет, поскольку ООО ФТК, расположенное в Москве, прекратило выплаты.

Сотрудники АТБ объясняли людям, что их банк не несёт никакой ответственности, поскольку все их функции сводятся лишь к выплате денег при получении их от ФТК.

Люди выходили на митинги, требовали, чтобы АТБ вернул им деньги, но всё было тщетно. Тогда люди пошли в прокуратуру.

«В ходе изучения материалов дела прокуратурой города Хабаровска установлено, что по условиям договора купли-продажи векселя ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» действовал от своего имени и в своих интересах, а не от имени ООО «Финансово-торговая компания». Банк гарантировал, что является юридическим лицом, имеет право владения векселями и ведения коммерческой деятельности, для чего обладает необходимыми разрешениями и лицензиями. И исполнение этих документов не противоречит учредительным документам, законам и соглашениям», — привело слова заместителя прокурора Хабаровска Ксении Кочиевой ИА Хабаровский край сегодня.

Таким образом, прокуроры Хабаровска смогли доказать, что, принимая деньги от клиентов-вкладчиков, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» действовал от своего имени, в своих интересах.

Прокуроры пошли в суд. И когда начались рассмотрения дел, АТБ выдал своим вкладчикам подлинники векселей, которые до этого хранил под замком и не соглашался вернуть их людям.

У прокуроров и суда возникли сомнения в подлинности этих векселей. Даты изготовления векселей в Москве на них стояли те же, что и заключения договоров купли-продажи в Хабаровске.

Первые пять пенсионеров-вкладчиков получили, наконец, свои деньги. По словам прокуроров, АТБ держался за деньги обманутых вкладчиков как мог. Но все его апелляционные и кассационные жалобы суд оставил без удовлетворения.

Теперь, увидев, как работает прокуратура, в суды потянулись и другие вкладчики. Есть большая вероятность, что люди наконец вернут себе свои деньги.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года по Дальнему Востоку прокатилась волна митингов обманутых вкладчиков ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Митинги проходили по всему ДФО — от Колымы до Сахалина, от Якутии до Камчатки.

Когда разгорелся скандал, проверку банка начал ЦБ РФ, который усмотрел в АТБ признаки финансовой пирамиды по продаже векселей населению.

ЦБ РФ принял решение о назначении в оскандалившийся банк временной администрации. АТБ выставили на торги в марте 2019 года, но аукцион не состоялся — из двух допущенных Банком России к торгам участников ни один не принял участия.

Более 99% акций АТБ остаются в собственности ЦБ РФ. АТБ продолжает пока работать в прежнем режиме.