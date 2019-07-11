Москва, , 07:06 — REGNUM

Торги по рублёвым парам закрылись 10 июля резким снижением. Пара доллар/рубль упала на 1,15%, до 63.18 руб., евро/рубль — на 0,73%, 71,07 руб., фунт/рубль — на 0 79%, до 79.01 руб. Укреплению рубля способствовали дорожающая нефть и общее ослабление доллара США по всему валютному рынку Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта подорожала к иностранным валютам с открытия торгов на Московской бирже и сильно укрепила свои позиции на вечерней сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры расценили его слова о рисках, как готовность ЦБ снизить ставку в июле.

После выступления Пауэлла доходность десятилетних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось на валютах развивающихся стран, включая рубль.

Сегодня, 11 июля, на торгах в Азии доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, котировки на нефть повысились. Баррель Brent подорожал на 1,07%, до $67,27. C высокой долей вероятности торги по рублевым парам откроются снижением на 15−20 копеек.

В паре доллар/рубль продавцы нарушили поддержку 63,35. При сохраняющемся давлении на доллар от пары стоит ожидать возвращения к уровню 62,60 руб. Рублю на данный момент ничего не угрожает — доллар дешевеет, нефть дорожает. На следящей неделе начинается налоговый период.

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