Набережные Челны, Татария, , 06:39 — REGNUM

Исполком Набережных Челнов объявил аукцион на организацию и проведение форума «Челны-Экспо-2019». На эти цели будет затрачено свыше 13 млн рублей из бюджета муниципалитета. Исполнителя планируется выбрать 16 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Комплекс услуг по организации и проведению форума оказывается в целях повышения темпов развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, увеличения доли промышленной кооперации с лидерами отрасли и объемов продаж, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства», — отмечается в техзадании.

Исполнитель должен будет предоставить выставочный павильон площадью не менее 2,3 тыс. кв.м., и прилегающую к нему открытую выставочную площадь — не менее 1,1 тыс. кв.м.

Форум планируется в несколько этапов, услуги исполнитель должен оказать до 10 сентября 2019 года. Начальная цена контракта — 13 213 100 рублей.

На сайте организатора выставок Набережных Челнов «Экспо-Кама» сообщается, что форум «Челны-Экспо-2019» будет состоять из пяти этапов: первый с 14 по 18 августа — блок «Семья и школа», включающий школьную ярмарку и фестиваль кукольных театров, второй с 5 по 8 сентября — «Зеленая неделя. Осень. Фермер Закамья-2019», третий с 11 по 13 сентября — «Региональный фестиваль рекламы ПАВЛИН-2019», четвёртый с 18 по 20 сентября — «Ярмарка франшиз. Муниципальный заказ-2019» и последний с 25 по 27 сентября — «Деревообработка. Столярные изделия. Мебель года-2019».

Напомним, форум является ежегодным, проходит при поддержке главы региона и республиканского правительства. В 2018 году в преддверии Нового года в рамках форума была организована первая Всероссийская выставка-ярмарка народно-художественных промыслов и ремёсел, новогодних и рождественских подарков.