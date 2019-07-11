Набережные Челны, Татария, 11 июля 2019, 06:39 — REGNUM
Исполком Набережных Челнов объявил аукцион на организацию и проведение форума «Челны-Экспо-2019». На эти цели будет затрачено свыше 13 млн рублей из бюджета муниципалитета. Исполнителя планируется выбрать 16 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исполнитель должен будет предоставить выставочный павильон площадью не менее 2,3 тыс. кв.м., и прилегающую к нему открытую выставочную площадь — не менее 1,1 тыс. кв.м.
Форум планируется в несколько этапов, услуги исполнитель должен оказать до 10 сентября 2019 года. Начальная цена контракта — 13 213 100 рублей.
На сайте организатора выставок Набережных Челнов «Экспо-Кама» сообщается, что форум «Челны-Экспо-2019» будет состоять из пяти этапов: первый с 14 по 18 августа — блок «Семья и школа», включающий школьную ярмарку и фестиваль кукольных театров, второй с 5 по 8 сентября — «Зеленая неделя. Осень. Фермер Закамья-2019», третий с 11 по 13 сентября — «Региональный фестиваль рекламы ПАВЛИН-2019», четвёртый с 18 по 20 сентября — «Ярмарка франшиз. Муниципальный заказ-2019» и последний с 25 по 27 сентября — «Деревообработка. Столярные изделия. Мебель года-2019».
Напомним, форум является ежегодным, проходит при поддержке главы региона и республиканского правительства. В 2018 году в преддверии Нового года в рамках форума была организована первая Всероссийская выставка-ярмарка народно-художественных промыслов и ремёсел, новогодних и рождественских подарков.