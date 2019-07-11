Вашингтон, , 05:09 — REGNUM

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin решила не закрывать завод по производству вертолетов Sikorsky в Котсвилле (штат Пенсильвания) после просьбы президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба корпорации на официальной странице в Twitter.

«По просьбе президента Трампа я еще раз подумал насчет закрытия завода в Котсвилле и решил его не закрывать, пока мы проводим дополнительную работу», — приводит пресс-служба слова главы корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Lockheed Martin не закрывать завод по производству вертолетов в штате Пенсильвания. Он попросил компанию оставить завод функционирующим, чтобы сохранить рабочие места в регионе. Ранее корпорация намеревалась закрыть завод в Котсвилле к концу 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп попросил Lockheed Martin не закрывать завод в Пенсильвании