Душанбе, , 04:37 — REGNUM

По результатам прошедшего в конце июня 2019 года очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Рогунская ГЭС» было решено увеличить уставный капитал Общества на 3 млрд 560 млн сомони (378,7 млн долларов) путем выпуска дополнительных акций. Таким образом уставный капитал организации установлен в размере 27 млрд 760 млн сомони (около 3 млрд долларов). Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в пресс-службе ОАО «Рогунская ГЭС».

В планах Общества выпустить 35 млн 600 тыс. простых акций.

В ходе собрания акционеров была утверждена компания-аудитор «Крестон АС», которая в 2019 году будет осуществлять аудиторские проверки ОАО «Рогунская ГЭС». Также был установлен размер оплаты услуг аудиторской компании — 349 тыс. 780 сомони (37,2 тыс. долларов).

Наблюдательный совет ОАО «Рогунская ГЭС», в который были избраны 13 человек, возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

Также были избраны члены ревизионной и счетной комиссий Общества.

Напомним, запуск первого агрегата Рогунской ГЭС состоялся 16 ноября 2018 года. В апреле 2019 года планировалось ввести в эксплуатацию второй агрегат. Однако его запуск отложен до сентября 2019 года.