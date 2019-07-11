Нью-Йорк, США, , 02:25 — REGNUM

Иск бывшего члена Совета Федерации от Чувашии Леонида Лебедева к Виктору Вексельбергу и Лену Блаватнику по поводу выручки от продажи ТНК-ВР отклонён судом Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.

Напомним, Лебедев подал на двух российских бизнесменов иск в феврале 2014 г., требуя 3,75% от выручки от продажи ТНК-ВР. Выручка от продажи компании «Роснефти» составила $55 млрд.

Лебедев претендует на часть выручки, поскольку в 1997 г. он передал вышеуказанным бизнесменам деньги в размере $25 млн, а также свои доли в ТНК. Это было зафиксировано документально.

Благодаря полученным от Лебедева активам Вексельберг и Блаватник получили контроль в ТНК, а в 2003 г. компания вошла в состав совместного предприятия с ВР. Лебедев утверждает, что после продажи ТНК-ВР «Роснефти» ему причитается «процент».

Читайте ранее в этом сюжете: Иск к Вексельбергу и обязательства: интервью сенатора от Чувашии