Тирасполь, , 01:30 — REGNUM

Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал адоптировать экономику ПМР к современным реалиям и обеспечить экономичное и эффективное использование государственных средств. Об этом Красносельский заявил, обращаясь с бюджетным посланием к органам власти ПМР, передает ИА REGNUM.

Говоря о тарифной политике, президент сказал, что «впервые за многие годы при формировании тарифов учтены не только принципы господдержки населения, но и интересы стратегически важных предприятий».

Он также нацелил правительство и Верховный совет на совместную работу над бюджетом-2020 и подчеркнул, что «грамотная реализация бюджета начинается не 1 января, а уже сегодня». Президент добавил, что для обеспечения экономической самодостаточности нужно создавать благоприятный инвестиционный климат и привлекать инвестиционные потоки.

По словам Вадима Красносельского, необходимо также создать условия для долгосрочного дешёвого кредитования реального сектора экономики со стороны банковской системы. В связи с этим президент поручил Приднестровскому республиканскому банку в 2020 году разработать и осуществить соответствующий комплекс мер по достижению этой цели.

Спикер парламента ПМР Александр Коршунов сказал, что Верховный совет нацелен работать над бюджетом на 2020 год в рамках концепции Стратегии развития республики. «Основная цель — достижение самодостаточности республики. Эту цель нельзя выполнить за один год, но двигаться к ней надо, стремиться к повышению инвестиционной привлекательности, деловой активности и развитию реального сектора экономики», — заметил председатель Верховного совета.