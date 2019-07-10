Кишинёв, , 23:59 — REGNUM

Международный валютный фонд выделит Молдавии до конца 2019 года транш финансирования в размере $46,5 млн. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Молдавии, такая договоренность достигнута по итогам визита в Молдавию оценочной миссии МВФ.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Премьер-министр Майя Санду отметила, что ранее программа с МВФ была приостановлена из-за политики предыдущих властей. «Теперь мы договорились о конкретных решениях и мерах, которые сбалансируют бюджет», — сказала Санду. Финансовые средства пойдут на «поддержание темпов осуществления реформ», борьбу с бедностью и государственные инвестиции, а также меры по борьбе с коррупцией.

Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная также назвала переговоры с МВФ непростыми, но продуктивными. «Это была непростая миссия, но которая завершилась хорошими результатами для экономической стабильности страны», — сказала спикер.

Глава миссии МВФ Рубен Атоян заявил, что 40% финансовых средств будут направлены на покрытие бюджетного дефицита. «В то же время было утверждено расширение программы с МВФ до марта 2020 года», — заявил чиновник.