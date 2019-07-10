Москва, , 22:54 — REGNUM

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

К 19:00 по московскому времени курс доллара США на Московской бирже упал на 72 копейки — до 63,2 рубля, а евро — на 43 копейки — до 71,16 рубля.

Напомним, Пауэлл выступал сегодня перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики.

Пауэлл подчеркнул, что на экономических перспективах США продолжает сказываться неопределенность из-за напряженности в торговых отношениях и существенных опасений по поводу роста мировой экономики.