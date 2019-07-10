Челябинск, , 21:09 — REGNUM

Общественный транспорт Челябинска находится в системном кризисе. Об этом журналистам заявила врио мэра города Наталья Котова, пишет издание «Накануне.Ru».

По её словам, муниципальные предприятия, которые ранее прошли процедуру банкротства, по-прежнему имеют долги. По автобусному МУП «Челябавтотранс» горадминистрации предъявлена субсидарная ответственность на сумму 537 млн рублей. А имущество МУП «Челябинский городской электрический транспорт» выставлено на торги.

Непростая ситуация и у ныне действующих преемников предприятий-банкротов. У одного долг составляет 150 млн рублей, у другого больше. В отношении автобусного ООО «Общественный городской транспорт», соучредителями которого являются муниципальные структуры, подан иск о банкротстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный вопрос держит жителей Челябинска в напряжении уже несколько лет, а весной 2019 года на проблему обратил внимание врио губернатора области Алексей Текслер, который потребовал от чиновников мэрии внести предложения по развитию общественного транспорта.

Как заявила журналистам Наталья Котова, пока конкретного решения нет. Возможно, будет создано новое муниципальное предприятие. Во всяком случае, судя по её словам, те 65 новых автобусов, на покупку которых Челябинску из бюджетов выделен 761 млн рублей, пока не собираются передавать ООО «Общественный городской транспорт» в связи с нависшей угрозой банкротства.

«Скорее всего, будет создано новое предприятие», — сказала чиновница.