Рим, , 03:38 — REGNUM

Введение Италией параллельной евро валюты является в отношении ЕС не только актом сепаратизма, а прямой диверсией, считает автор ИА REGNUM Александр Халдей. С позиции ЕС введение Италией валюты mini BOT (Buoni Ordinari del Tesoro, «обыкновенных казначейских облигаций») станут ступенью к финансовому суверенитету этой страны, а суверенитет с членством в ЕС не совместим. И что? — отвечает Италия.

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) номиналом 100 евро

Власти этой страны настроены решительно и обещают, что, если ЕС будет на них давить, они вообще выйдут из него, еще и с облигациями, которые превратят в настоящие деньги. Выбор у итальянцев невелик: или нарушать правила, или тянуть существующее положение, при котором долгов так много, что экономику развивать нереально, и дело лишь ухудшается, о чем напоминают итальянские власти, указывая на необходимость положительного финансового шока для перезагрузки страны.

Пока Италии критически нужны деньги, Брюссель настаивает на сокращении госрасходов и росте налогов — мерах, для Италии смертоносных: поэтому итальянцам, как говорит вице-премьер Маттео Сальвини, не до «глупых правил». Но страны с похожими проблемами, Испания и Португалмя, могут откликнуться на итальянский прецедент, а появление мини БОТотов обесценит евро сразу же и, возможно, навсегда. Дальнейшее развитие событий после введения «осадных денег», предназначенных на переходный период, как говорят в Европе, слишком страшно, чтобы его обдумывать. Ведь процессу разрушения стоит только начаться — а кто и с какими последствиями кинется в появившийся вакуум, остается для ЕС той самой «слишком страшной» перспективой.

Читайте статью Александра Халдея «Италия добивает Евросоюз».