Киев, , 19:59 — REGNUM

Железнодорожный маршрут Киев — Москва остаётся самым прибыльным международным направлением на Украине в 2019 году. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на данные «Укрзализныцы».

Отмечается, что за период с января по май текущего года поезд Киев — Москва при заполненности в 66% принес компании около 118 млн гривен (288 млн рублей), что почти в два раза превышает прошлогодний показатель.

В пятерку наиболее прибыльных международных направлений также вошли поезда, следующие в российскую столицу: Одесса — Москва, Львов — Москва, Кривой Рог — Москва и Днепр — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный маршрут Киев — Москва стал самым прибыльным направлением с Украины и по итогам 2018 года. При этом в феврале на фоне регулярных заявлений представителей официального Киева о планах отменить железнодорожное сообщение с Россией «Укрзализныца» объявила о сокращении в два раза количества поездов, следующих в российские города.