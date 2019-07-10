Псков, , 18:50 — REGNUM

Псковская область станет одним из трёх пилотных регионов России, где внедрят систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой службой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с исполняющей обязанности начальника регионального управления ФНС Анной Кутузовой.

По словам Кутузовой, сейчас сотрудникам региональной налоговой службы приходится тратить много времени, чтобы получить судебные приказы.

«Новая единая система документооборота помогла бы сэкономить не только время сотрудников, но и бюджетные средства, потому что пропала бы необходимость печатать документы на бумажном носителе», — сообщила Анна Кутузова.

Создание системы электронного документооборота между двумя ведомствами потребует около 3 млн рублей. Михаил Ведерников поддержал инициативу, но отметил,что в перспективе в регионе планируется сделать единую систему электронного документооборота между всеми ведомствами.

Напомним, Анна Кутузова назначена и. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в январе 2019 года. Ранее, с 2016 года, руководителем ведомства был Сергей Токарев.