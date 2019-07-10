Ярославль, , 19:07 — REGNUM

10 июля в троллейбусное депо № 1 «Яргорэлектротранса» приехал мэр Ярославля Владимир Волков, который обсудил с работниками перспективы переноса депо из центра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники предприятия. Днем ранее с рабочими встречался и директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

Депо № 1 в Ярославле Yarget.ru

По словам рабочих, ликвидировать депо № 1 на улице Городской вал власти планируют уже в этом году.

«Нам сказали, что стоянку троллейбусов перенесут на улицу Волгоградскую, на конечную 7 и 8 маршрутов. Там будут построены ангары для троллейбусов, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM аккумуляторщик Алексей Гусев. — Но там не будет, например, заготовительного цеха. Это пневматика, аккумуляторы. А что будет, если у троллейбуса сломается печка? Гнать его в депо № 1 на Нефтестрой через весь город? Это издевательство. Мы помним, как переносили трамвайное депо из центра. Что получили? Трамвайного движения теперь почти нет. Сократили трамвай. Я боюсь, что то же самое будет и с троллейбусом.»

По словам Алексея Гусева, письма против переноса подписали почти все работники депо. Они опасаются и за само предприятие, и того, что останутся без работы.

«Насколько я понял по разговору, на нашем месте будет строится элитная школа. Речь идет о продаже депо. Я спросил — за сколько? Мне ответили, что за 130 миллионов. Одна подстанция, которая у нас стоит и которую придется выносить, стоит 120 миллионов. Какая выгода продавать? Люди возмущены такими планами. Это моя земля, это наша земля, а вы подрубаете нам ноги» — говорит Алексей Гусев.

В мэрии города говорят, что окончательное решение о переносе пока не принято. Сейчас прорабатываются все детали объединения. Причин для этого несколько.

«Это и состояние депо, где долгое время не делался капитальный ремонт. Стены, перекрытия находятся в аварийном состоянии. Есть риск обрушения, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Смета на аварийные работы составляет 10 миллионов рублей, смета на ремонт — 30 млн. Нужно либо вкладывать эти деньги, либо оптимизировать. Сейчас есть два депо, которые выполняют дублирующие функции. Выпуск троллейбусов разделен на две равные части. В 1-м депо — 39 троллейбусов, во втором — 41. При этом проектная мощность первого депо — 100 машин. Оно загружено меньше, чем наполовину. Это неразумно. Если выпуск будет происходить из одного депо, будет экономия на зарплате, на содержании депо, на коммунальных платежах».

Сергей Волканевский подтвердил, что существуют планы по строительству ангаров на улице Волгоградской, откуда будет происходить выпуск троллейбусов. Ремонт и обслуживание при этом планируется сосредоточить в депо № 2.

«Окончательное решение будет принято, когда будут решены все технические вопросы, вопросы организации труда. В августе мэр планирует посетить депо № 2 и посмотреть, какие условия для объединения там созданы. Планов по продаже депо пока нет», — сказал Сергей Волканевский.

Очевидно, что если участок земли в центре города будет освобожден, то с ним что-то произойдет. О планах по строительству школы в этом месте косвенно говорилось, например, при обсуждении проекта планировки нового микрорайона в центре города у Толбухинского моста. Но пока детальные планы на участок власти не раскрывают.

По словам Алексея Гусева на территории депо № 1 в этом году не ведется подготовка к зиме. В частности, не проходят опрессовку трубы отопления. Кроме того, на работу в депо не принимают новых людей, несмотря на кадровый дефицит. Рабочий считает, что это говорит о том, что вопрос с переездом уже решен.

«За те деньги, которые собираются потратить на строительство ангаров на Волгоградской, можно было бы отремонтировать наше депо. Нам говорят, что денег нет. Спрашивают: «Может, у вас есть деньги?» Но это ведь не проблема рабочих. Это проблема мэрии города, которая много лет не вкладывала в депо, не развивала электротранспорт», — говорит Алексей Гусев.

Рабочие написали несколько писем в адрес властей и депутатов, но пока не получили поддержку. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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