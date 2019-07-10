Великий Новгород, , 18:38 — REGNUM

Новгородстат сегодня, 10 июля, заявил о снижении потребительских цен в регионе в июне 2019 года на 0,2%. При этом, как отметили ИА REGNUM в ведомстве, цены снизились также в Калининградской (на 0,4%) и Вологодской областях (на 0,1%), а в остальных регионах Северо-Западного федерального округа выросли по сравнению с маем 2019 года.

По данным Новгородстата, в регионе в июне больше всего подешевели свежие помидоры и капуста (на 22−24%), свежие огурцы (на 14%), апельсины (на 2%) и лимоны (на 1%). В списке продовольствия, которое стало дешевле, по данным Новгородстата, яйца, колбаса, солёная сельдь и мороженые кальмары, рыбные консервы, сосиски и сардельки, консервы для детского питания, а также пиво, водка и вино. При этом ведомство зафиксировало рост цен на картофель (на 18%), свёклу (на 14%), морковь, чеснок, яблоки, виноград, лук, мороженое, крупы, чай, соки и ряд молочных продуктов.

Резких скачков цен на непродовольственные товары в Новгородской области в июне 2019 года в ведомстве не зафиксировали — ряд товаров стали дешевле на 1−3%, ряд дороже на 1−2%.

Из платных услуг больше всего подешевели страховые полисы: на 19% снизились цены на полисы автострахования, на 3% — на страхование жилья. В то же время на 10% подорожал проезд в поездах дальнего следования, на 2−3% — некоторые медицинские исследования.