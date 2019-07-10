Москва, , 18:30 — REGNUM

Законопроект об услугах нотариуса онлайн правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Речь идёт о расширении нотариальных услуг, которые граждане могут получить онлайн. Такое нововведение необходимо для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в РФ, отмечают в правительстве.Правительство предлагает сделать электронными такие нотариальные действия как подтверждение верности перевода документов с одного языка на другой, принятие денег в депозит, взыскание средств или имущества от должника, а также выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Правительство определяет порядок совершения таких нотариальных действий онлайн. Так, гражданин или компания, которому понадобится услуга нотариуса, направит ему заявление и электронные документы через специально созданную единую информационную систему нотариата (ЕИС). Документ будет изготовлен в электронной форме, но по просьбе заявителя его можно оформить в бумажном виде.

С помощью этой же системы ЕИС нотариусы смогут получать сведения, содержащиеся в других системах, и проверять данные, который представил обратившийся к нотариусу человек.