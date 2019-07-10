Рига, , 18:06 — REGNUM

Начиная с 2019 года Латвия, по сравнению с другими прибалтийскими республиками, станет страной с самой низкой минимальной заработной платой и с самой недружественной системой необлагаемого минимума, сообщает новостной портал bb.lv.

На данный момент минимальная зарплата в Эстонии — 540 евро, а необлагаемый минимум — 500 евро, в Литве со следующего года планируется повысить минимальную зарплату до 607 евро и необлагаемый минимум до 400 евро. В Латвии же заработная плата равняется 430 евро, а необлагаемый минимум — очень сложный и дифференцированный.

По мнению экономиста Дайнис, грядущие изменения в соседней Литве напрямую повлияют на следующий бюджет Латвии, который станет серьезной проверкой для правительства республики.

Как подчеркивает редакцияbb.lv, бедность работающих людей — одна из самых главных и трудно решаемых проблем Латвии. Так, в прибалтийской республике зарплата работающего целый день человека равняется рассчитанному Центральным статистическим управлением (ЦСУ) порогу риска бедности — около 300 евро. Сложившаяся ситуация определенно не уменьшит неравенство в обществе, наоборот следует ожидать еще большего обнищания работающих латвийцев.