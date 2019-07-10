Москва, , 18:13 — REGNUM

Цифровая экономика может быть лишь дополнением к существующей экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт по цифровой экономике РАНХиГС Александр Черкавский.

По его словам, в России наблюдаются проблемы с финансированием программ по развитию цифровой экономики РФ. Эксперт полагает, что после совещания по развитию высоких технологий, которое 10 июля проводит президент России Владимир Путин, ситуация исправится.

«Вот уже последние два года идёт речь о цифровой экономике, однако фиксируются проблемы с выделением средств из бюджета на финансирование программ. По итогам совещаний, не только сегодняшнего, но и тех, которые два месяца последних имели место быть, финансирование пошло», — отметил Черкавский.

Относительно развития цифровой экономики эксперт отметил, что эффект от подобных мер будет только в случае роста производства в промышленности и аграрном секторе.

«Цифровая экономика — это просто дополнение к существующей экономике. Если экономика не является здоровой, то от высоких технологий получить существенный эффект не получится. Будет просто много лишних движений, бюджетных трат. Есть риски, что ситуация будет развиваться по этому сценарию», — сообщил Черкавский.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, главной проблемой российской экономики является суровый бизнес-климат.

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