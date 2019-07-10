Киев, , 18:00 — REGNUM

Поезда в Россию по-прежнему приносят наибольшую прибыль госкомпании «Укрзализныця», отвечающей за функционирование железной дороги на Украине.

Согласно данным, обнародованным украинскими СМИ сегодня, 10 июля, самым прибыльным за 5 месяцев 2019 был поезд №5/6 сообщением Киев — Москва». Маршрут победил с большим отрывом, заработав 117,7 млн гривен. Сообщается, что он один принес больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов.

Характерно, что такой результат достигнут при заполненности 66%. Кроме того, в этом году маршрут Киев — Москва принес «Укрзализныце» почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 млн грн).

В пятерку самых прибыльных поездов также входят Одесса-Москва (заполненность — 77%) — прибыль 39,2 млн грн), Львов-Москва (заполненность 74% — 25,8 млн грн), Кривой Рог — Москва (заполненность 76% — 25,5 млн грн), Днепр-Москва (заполненность 60% — 21,8 млн грн).

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко власти Украины не раз заявляли о планах полностью запретить железнодорожное сообщение с Россией. После победы на выборах Владимира Зеленского министр инфраструктуры Владимир Омелян, являющийся одним из главных лоббистов запрета, признал, что такого политического решения принято не будет. При том он заявил, что наблюдается «естественное падение» количества поездок в Россию.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — сказал Омелян.