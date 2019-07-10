Калуга, , 17:52 — REGNUM

В Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт автотрассы регионального значения «Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов». Как сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства области, площадь ремонтируемого участка — 54,5 тыс. квадратных метров. В настоящее время здесь завершены работы по укладке асфальтового покрытия. Ведутся работы по выравниванию откосов, нанесению разметки и благоустройству прилегающей территории.

Ремонт дороги Admoblkaluga.ru

По данным отраслевого ведомства, в 2019 году будет отремонтировано более 50 дорог на территории Калуги, Обнинска, а также районах области, входящих в калужскую городскую агломерацию: Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском. Одно из основных требований проекта — применение высококачественных дорожных материалов при ремонте и реконструкции автотрасс.

С 2019 по 2024 год на ремонт и капитальный ремонт дорог калужский регион получит 3,3 млрд федеральных средств. Из консолидированного бюджета области финансирование дорожных работ составит 5,4 млрд рублей.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.