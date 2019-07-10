Липецк, , 17:32 — REGNUM

В Липецкой области собрано 54 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы — 34,2 тыс. тонн, томатов выращено 19,9 тыс. тонн. В 2018 году к этому же времени было собрано 38 тыс. тонн тепличных овощей.

Сбор овощей в закрытом грунте в 2019 году ведут четыре комплекса — в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

«В области одним из приоритетов, направленных на импортозамещение, стало создание кластера по производству овощей в закрытом грунте. Он объединяет завод тепличных конструкций и теплицы пятого поколения с технологией Ultra Clima», — сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Сейчас общая площадь под теплицами составляет 116,3 га. Также ведется сбор овощей в открытом грунте. На 8 июля произведено 34 тонны огурцов и кабачков.

«Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. Но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.