Душанбе, , 16:58 — REGNUM

По решению акционеров таджикистанский банк «Сохибкорбонк» будет переименован в «Тавхидбанк» и начнет заниматься в основном исламским банкингом. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что «Тавхидбанк» станет правопреемником всех взятых в своё время на себя обязательств «Сохибкорбонка», в том числе спорных обязательств.

Напомним, что весной 2018 года при помощи специалистов Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), входящей в группу Исламского банка развития, началась трансформация «Сохибкорбонка».

Стороны договорились о том, что ITS введет в «Сохибкорбонке» автоматизированную систему: интернет и мобильный банкинг. Это основное условие, по которому «Сохибкорбонк» из традиционного банка смог перейти в исламский.

Отметим, что деятельность исламского банкинга строится на принципах шариата. То есть выдача денег взаймы под процент в таких банках запрещена.