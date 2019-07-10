Атырау, Казахстан, , 16:46 — REGNUM

Бизнесмены из Германии заинтересованы в улучшении взаимовыгодного сотрудничества с предпринимателями Атырауской области Казахстана. Об этом заявил посол Германии в республике Тило Клиннер, сообщили 10 июля в региональной службе коммуникаций.

10 июля в Атырау состоялась встреча представителей госорганов и бизнеса Атырауской области с делегацией союза германской экономики. Во время мероприятия дипломат отметил, что Германия заинтересована в расширении экономических связей и бизнес-партнерства.

В рамках встречи в Атырау прибыли более 20 немецких компаний — членов союза германской экономики. Предприниматели из Германии прибыли для изучения возможностей для более эффективного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня председатель правления национального управляющего холдинга Казахстана «Байтерек» Айдар Арифханов и глава международного страхового агентства «Ойлер Гермес» Инго Юнкер из Германии подписали соглашение по открытию лимита на страховое покрытие немецкого экспорта.

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