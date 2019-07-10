Ярославль, , 16:32 — REGNUM

Департамент туризма Ярославской области закупил услуги по продвижению сайта visityaroslavia.ru и страниц в четырех социальных сетях на полгода. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент туристического сайта Ярославской области Http://visityaroslavia.ru

Начальная цена контракта составляла 500 тысяч рублей, победитель закупки предложил цену 497 тысяч. За эти деньги фирма подрядчик должен провести анализ туристического сайта Ярославской области, анализ конкурентов и заняться его продвижением. При этом результаты этого продвижения описаны весьма расплывчато:

«Ранжирование сайта в поисковых системах должно привести к следующему результату: Попадание в Tор 10−20 не менее 20% от запросов семантического ядра. Попадание в Top 20−50 не менее 30−40% от запросов семантического ядра. По итогам работы должен увеличиться бесплатный трафик, время пребывания на сайте, рост конверсий, снижение % отказов, до показателя 20%», — говорится в техническом задании к госзакупке.

Что касается социальных сетей, то подрядчик должен разработать стратегию продвижения туристических сообществ в соцсетях. Затем следует осуществить «разработку и согласование оформления обложек сообществ в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Однокласники». Исполнитель должен вести соцсети, обеспечивая прирост лайков и подписчиков. Что касается социальных сетей, то здесь требования конкретнее:

«Исполнитель обеспечивает прирост не менее 15% пользователей ежемесячно, с выходом на количество не менее 20 000 Вконтакте, 10 000 Facebook, 10 000 Однокласники, 40 000 Instagram подписчиков в группах на конец года», — говорится в техническом задании.

Не вполне понятно, почему продвигать социальные сети департамента туризма не могут сами работники департамента и подведомственных структур, как это делают, например, сотрудники других подразделений правительства Ярославской области.

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