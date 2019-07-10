Чебоксары, , 16:23 — REGNUM

В Чувашии региональный оператор по выпуску и продаже карт для безналичной оплаты проезда (ЕТК — единая транспортная карта) сегодня, 10 июля, ввёл ограничение: второй билет на одном и том же транспорте можно будет приобрести через 10 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минтрансе.

В министерстве со ссылкой на информацию ООО «ЕТК» отметили, что с 10 июля устанавливается «ограничение в одну поездку в течение 10 минут на одном транспортном средстве».

«Данная мера является вынужденной и временной до выяснения обстоятельств и решения проблемы. Такая необходимость возникла в связи с большим количеством жалоб на двойное списание денежных средств за поездки», — говорят в министерстве.

В минтрансе ссылаются на то, что данные ограничения касаются только банковских карт, а «по картам ЕТК ограничений нет».

Напомним, что ООО «Единая Транспортная Карта» с 2017 года является уполномоченным минтрансом Чувашии оператором, ответственным за изготовление, продажу карт безналичной оплаты проезда и последующее их пополнение денежными средствами.

Транспортная карта «Электронный кошелек» предназначена для оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутках Чувашии (в том числе автобусы пригородных маршрутов). По ней стоимость проезда на четыре рубля дешевле, чем при наличной оплате. На пригородных автобусных маршрутах скидка составляет 53 копейки с километра.