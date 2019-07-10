Нур-Султан, , 17:34 — REGNUM

Уровень инфляции в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 2,6%. Об этом сообщили 10 июля в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В годовом выражении уровень инфляции составил 5,4%, в месячном — 0,2%. За отчетный период цены на продукцию промышленных предприятий выросли на 4%, на производственно-техническую продукцию — на 2,8%, на продукцию сельского хозяйства — на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 5,9%, непродовольственные товары — на 2,2%, платные услуги — на 0,9%. Стоимость лекарств выросла на 4,8%, автомобилей — на 4,8%, мебели — на 3,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Промышленная продукция в Казахстане за полгода подорожала на 4%