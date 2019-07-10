Москва, , 16:15 — REGNUM

Совещание президента по развитию экономики России и высоких технологий необходимо для страны, однако простых решений существующих проблем нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его мнению, совещание, по вопросам экономики, которое 10 июля проводит президент России Владимир Путин, играет существенную роль. В то же время проблемы российской экономики сформировались давно, поэтому решить их в короткие сроки не представляется возможным.

«Дело в том, что основная проблема российской экономики кроется в достаточно суровом бизнес-климате. Все остальные проблемы по сравнению с этой выглядят менее значимыми. О бизнес-климате говорят достаточно давно, я помню эти дискуссии с конца восьмидесятых — начала девяностых годов прошлого века. Вместе с тем реальные перемены происходят слабо. С одной стороны, проводить такие совещания нужно, но и нужно понимать, что простых способов быстро ускорить российскую экономику не существует. Необходимо провести целый комплекс мер, причем сложных, непопулярных и за разумно-короткое время сделать это невозможно. То, что осложняет бизнес-климат, формировалось давно, поэтому не стоит ждать каких-то быстрых прорывов», — рассказал Хестанов.

Эксперт отметил, что проблемы с темпами роста экономики характерны не только для России, но и практически для всех других стран мира. Причина же заключается в том числе в невысоких темпах роста мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях глобальной конкуренции России должна обеспечить себе технологический суверенитет, заявил 10 июля российский лидер Владимир Путин.

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