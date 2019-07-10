Нур-Султан, , 16:03 — REGNUM

Стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане по состоянию на 1 июля 2019 года составила 1 436 тенге ($3,73), что на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам первого полугодия средняя стоимость одного квадратного метра неблагоустроенного жилья в Казахстане составила 120,4 тыс. тенге ($313), что на 2,9% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Казахстане составила 1431 тенге ($3,72), что на 7,9% больше, чем годом ранее.

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