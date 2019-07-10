Владимир, , 15:51 — REGNUM

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин признал факт ввоза мусора на территорию региона из Московской области. Об этом он заявил 10 июля на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности создания мусорных полигонов в Александровском районе.

«Я прекрасно понимаю, что московский мусор завозят. Это огромная проблема, я эту проблему не прячу», — сказал Сипягин.

На пресс-конференции прозвучала информация о планах перевода земель для размещения на них мусорных полигонов — на границе с Московской областью скупаются сотни гектаров. При этом свалка в Александрове, которая формально закрыта, по словам местных журналистов, «растет всё выше и выше».

По заявлению губернатора, никаких заявок в администрацию региона по этому вопросу пока не поступало.

Владимир Сипягин «У вас есть такая информация, а у меня нет такой информации, что происходят какие-то движения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Владимир Сипягин и его предшественница Светлана Орлова неоднократно заявляли, что во Владимирскую область не будут ввозить мусор из других регионов. Новая схема обращения с отходами, одобренная Минприроды, полностью запретит ввоз «чужого» мусора на территорию региона. Однако, как признал Сипягин на сегодняшней пресс-конференции, схему «дорабатывают». Когда она заработает, глава региона не уточнил.