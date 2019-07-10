Москва, , 15:50 — REGNUM

После недельной консолидации 10 июля нефть оживилась и начала расти. Позитивным локальным фактором для этого стала отраслевая статистика от Американского института нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По данным ведомства запасы сократились на 8,1 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 3,1 млна баррелей. В свою очередь, если сегодня статистику подтвердит минэнерго США нефть может ускорить подъем во второй половине дня», — считает эксперт.

В рамках текущего тренда и на локальном оптимизме нефть Brent вполне может продолжить рост к уровню $66,51 за баррель — максимумы конца июня. Обновление максимума снова подтвердит и усилит развивающийся бычий тренд.

«Что касается глобальных рисков, то после заседания и решения ОПЕК+ продлить сделку по ограничению добычи они ослабли. Сейчас ключевым сдерживающим рост фактором выступают опасения инвесторов относительно замедлением роста мировой экономики и как следствие падение спроса на нефть. Из ключевых событий текущей недели стоит выделать также отчеты ОПЕК и МЭА», — отметил Капустянский.

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