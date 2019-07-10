Москва, , 15:50 — REGNUM

Законопроект, предоставляющий некоторым негосударственным пенсионным фондам (НПФ) право участвовать в системе гарантирования прав застрахованных лиц, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

По закону, сегодня акционерами НПФ могут быть либо физические лица, либо юрдица, созданные в форме хозяйственного общества. Авторы инициативы предлагают также допустить к системе гарантирования те НПФ, учредителями которого выступают госкорпорации.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования.

Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), сегодня некоторые госкорпорации и так выступают учредителями НПФ — например, Ростех, «Газпром» или Сбербанк.