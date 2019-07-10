Мурманск, , 15:47 — REGNUM

Предстоящий отопительный сезон в Мурманской области обойдется федеральному бюджету в 3 млрд рулей. Решение о выделении это суммы принято в правительстве РФ. Об этом на пресс-коференции сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам нужны деньги, чтобы прямо сейчас покупать мазут. Нам выделено 3 млрд рублей. Соответствующее соглашение с минфином уже подписано. В ближайшие дни эти средства поступят в Мурманскую область для того, чтобы обеспечить регион к зиме топливом».

Чибис также сообщил, что в эту зиму от мазута планируется увести два муниципалитета. Один из них — Умба — перейдет на пеллеты.

«Такие глобальные территории, как Мурманск — с потреблением в полмиллиона тонн мазута — требуют больших инвестиций. Но если не решить эту проблему, то мы не сможем никогда гарантировать развитие и качество жизни», — заявил Андрей Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманская область — мазутозависимый регион. В прошлом году, когда цены на топливо рекордно выросли, региональным депутатам пришлось просить помощи у правительства РФ.

Власти Мурманской области на протяжении нескольких лет вынашивают планы по уходу региона от мазутной зависимости, но пока о масштабном переходе на альтернативные виды топлива говорить не приходится. По мнению экспертов, выход из сложившейся ситуации может заключаться в реализации проектов по переводу мазутных, а также устаревших котельных, которые использовали принцип электроотопления в своей работе, на современные технологии, с увеличением объёма потребления электроэнергии, относительно дешёвой по сравнению с мазутом.