Москва, , 15:52 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства указал на позитивные темпы экономического роста, которые наблюдаются на протяжении 13 кварталов. Так, в январе — мае ВВП вырос на 0,6%, а промышленное производство показало рост на 2,4%, уточнил он.

Вместе с тем, призвал Путин, нужно добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин призвал активно развивать в России высокие технологии, а не «принюхиваться» к этой теме. Работать нужно прямо сейчас, подчеркнул он.

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