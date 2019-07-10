Киев, , 15:36 — REGNUM

На Украине заявляют, что заинтересованы в расширении экспорта на рынок Китая, в том числе и готовой продукции пищевой промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время встречи с группой китайского бизнеса провинции Шаньси и Bank of China, сообщает 10 июля пресс-служба ведомства.

На встрече было озвучено, что Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины, который стабильно входит в первую пятерку стран-импортеров украинской аграрной продукции. Именно Украина на сегодняшний день является основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла.

Как заявила представитель Киева, Украина настроена обеспечить экспорт в КНР таких продуктов, как мука, мясо птицы, говядина, молочная продукция, фрукты и ягоды, мед и продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго и др.

«Учитывая высокий спрос Китая на пищевую продукцию, украинская сторона заинтересована в расширении экспорта на этот рынок не только сырья, но и готовой продукции пищевой промышленности», — сказала Ковалева.

Пресс-служба не уточняет, какой была реакция представителей Китая на то предложение украинской стороны.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно озвученным Киевом данным, кспорт агропродукции из Украины в Китай за январь-май 2019 года составил 795 млн долларов США.

В течение последних лет двусторонний товарооборот продукцией АПК между Украиной иКНР составляет более 1 млрд долл. США. При том доля продукции АПК в общей структуре украинского экспорта в КНР составляет более 50%.

Общий товарооборот Украины и Китая по итогам 2018 г. составил более 9 млрд долларов, что существенно превышает результат 2017 г. — 7,69 млрд долларов.