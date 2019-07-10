Москва, , 15:32 — REGNUM

В России внесены изменения в список профессий рабочих в области сварки и в список должностей служащих на железнодорожном транспорте, сообщили в Минпросвещения РФ.

В министерстве пояснили, что большое количество профессий рабочих в области сварки поменяли своё название в соответствии с новыми профстандартами, произошёл отказ от разрядов рабочих специальностей.

В области железнодорожного транспорта появились специальности: «Агент по доставке заказанных проездных документов», «Дежурный по железнодорожной станции 5 класса», «Дежурный по посадке пассажиров в поезда» и др.

Отмечается, что организации могут разрабатывать программы профессионального обучения по новым профессиям рабочих и должностям служащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минпросвещения России о внесении изменений в перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профобучение.

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