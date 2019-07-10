Брюссель, 10 июля 2019, 15:39 — REGNUM
Прогноз роста экономики еврозоны на 2020 год снижен с 1,5% до 1,4%. Об этом говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 10 июля в Брюсселе.
Оценка снижена относительно прежнего, весеннего прогноза. Показатель для текущего года остался неизменным, он составляет 1,2%.
В заявлении Еврокомиссии отмечено, что ожидания стали более скромными из-за протекционизма и неопределенности, омрачающих перспективы торговли и вложения средств. Кроме того, «глобальный производственный цикл еще не достиг дна».
В 2019 году, как следует из прогноза, экономика еврозоны продемонстрирует рост седьмой год подряд.
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