Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM

В Мурманске, 9 июля, состоялся первый этап общественного обсуждения плана-графика контрактования и строительства третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22 220. На нем генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка сообщил о том, что готовность головного универсального атомного ледокола «Арктика», строящегося на АО «Балтийский завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»), составляет 86% — сообщает Интерфакс.

В пресс-службе «Балтийского завода» для ИА REGNUM добавили, что строительство «Арктики» идет в плановом режиме. В начале осени 2019 здесь ожидается физический пуск атомного реактора, а в начале зимы — ходовые испытания ледокола.

Напомним, что контракт на строительство «Арктики» стоимостью 37 млрд рублей, был подписан между «Атомфлотом» и «Балтийским заводом» в августе 2012 года. Судно является первым российским атомным ледоколом проекта 22 220. Водоизмещение в 35 540 тонн и мощность в 60 МВт сделают его самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. После этого на заводе заложили ещё два атомохода: «Сибирь» (в 2015 году) и «Урал» (в 2016).