Рим, , 15:21 — REGNUM

По прогнозу Еврокомиссии, рост экономики Италии в 2019 и 2020 годах будет самым меленным в ЕС, передает Mediaset в среду, 10 июля.

В Брюсселе полагают, что ВВП Италии в 2019 году вырастет на 0,1%, в 2020 году — на 0,7%.

Быстрее всех в 2019 год, по прогнозу Еврокомиссии, будет расти ВВП в таких странах ЕС, как Мальта (5,3%), Венгрия и Польша (4,4%).

Весной 2019 года Еврокомиссия обсуждала возможное применение санкций против Италии за нарушение бюджетных правил — евробюрократов не устраивали социальные реформы правительства (включая снижение налогов и пенсионного возраста) на фоне высокого госдолга страны. Однако сторонам удалось прийти к компромиссу.

Читайте также: Еврокомиссия не будет вводить санкции против Италии